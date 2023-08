Brusselse politie neemt honderden pillen in beslag in buurt Noordstation

De eerste resultaten van de nieuwe taskforce werden gecommuniceerd op 14 augustus, toen bijna 5.000 geneesmiddelen in beslag genomen werden in minder dan een maand tijd en ook vier arrestaties werden uitgevoerd voor diefstallen met geweld in de Noordwijk. Ook deze resultaten zijn volgens de politiezone te danken aan de oprichting van de tijdelijke taskforce, waarbij de focus ligt op veelplegers van diefstallen met geweld en de verkoop van verdovende middelen in de Noordwijk. "Op deze manier willen we bijdragen aan de openbare rust en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen", aldus de politiezone van Brussel Noord.