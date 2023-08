Buitenring rond Brussel bij Waterloo vanaf vanavond dag en nacht afgesloten voor werkzaamheden

’s Nachts worden weinig problemen verwacht maar woensdag en donderdag zullen er overdag zeker files staan. Verkeer dat op de E19 vanuit Nijvel komt en een bestemming in Brussel heeft of naar Zaventem wil, kan in Ittre beter voor de binnenring richting Groot-Bijgaarden kiezen. Hou er wel rekening mee dat er ook werkzaamheden bezig zijn op het viaduct van Vilvoorde.

In principe kan je in Ittre nog steeds de buitenring bereiken maar dan moet je aan afrit 24 de snelweg verlaten en dwars door de bebouwde kom van Eigenbrakel en Waterloo rijden. Daar dreig je in lange files te belanden.

IN KAART - Afgesloten deel van de buitenring (rood) en de adviesomleiding via de binnenring (groen).