Burgemeester van Oupeye moet onderduiken door bedreigingen nadat man van 31 omgekomen is door politiekogel

Het is in de regio al enkele dagen onrustig nadat een man van 31 vrijdagavond overleden is bij een confrontatie met de politie. De man reed met een quad en zou niet gestopt zijn toen een agent hem dat bevolen had. Daarop opende de politie het vuur. De man werd in het hoofd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Na het dodelijke incident braken er rellen uit, al is de rust de voorbije nachten wel teruggekeerd. Afgelopen nacht werd er één groep opgepakt. "We laten onze waakzaamheid niet verslappen", klinkt het bij Fillot.

Vervoersmaatschappij TEC heeft wel beslist om voorlopig verschillende bushaltes in de regio niet te bedienen. TEC wil zo "zowel chauffeurs als passagiers beschermen". Morgen wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.