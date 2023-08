CHECK - Waarom sommige natuurbranden huizen vernielen maar bomen sparen

We zoeken de oorsprong van de dronebeelden. Via Reverse Image Search vinden we terug dat de beelden al vijf jaar oud zijn, en bovendien niet afkomstig van Maui. De beelden zijn opgenomen na een andere verwoestende natuurbrand in 2018, de zogenaamde "Camp Fire" in de Amerikaanse staat Californië.

Op de video is het woord "Hangar" te zien. Dat was een platform waarop dronebeelden werden geüpload om de gevolgen van de Camp Fire in kaart te brengen. Op de beelden uit Californië in 2018 is inderdaad te zien hoe huizen zijn afgebrand, maar de bomen in de buurt niet.