CHECK - Neen, fluoride in tandpasta is niet schadelijk voor je gezondheid, maar net goed voor je tanden

Daarnaast is de dosis fluoride in tandpasta zo laag, dat het niet toxisch is volgens een rapport van de EAPD. Voor volwassenen en kinderen ouder dan zes wordt tandpasta met 1.450 ppm (deeltjes per miljoen, red.) fluoride aangeraden. Bij kinderen tot zes jaar ligt die concentratie lager, 1.000 ppm. Het geadviseerde concentratieverschil per leeftijd verklaart waarom op sommige tandpastaverpakkingen staat dat het niet geschikt is voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. De Hoge Gezondheidsraad in ons land volgt dit advies van de EAPD.