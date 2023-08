Dader van strandmoord in Knokke-Heist overgebracht naar gevangenis in Roemenië

Volgens Mathieu Langerock is zijn client niet gelukkig met de overbrenging naar Roemenië. "Daar zijn twee redenen voor. Caliniuc is bang voor de leefomstandigheden in de gevangenissen daar. Bovendien is het al eerder in de media verschenen dat hij in de gevangenis van Brugge een relatie had met een andere gedetineerde. Hij wilde het liefst bij die man blijven."

Sinds de overbrenging naar Roemenië heeft de advocaat geen contact meer gehad met Caliniuc. "Ik weet niet in welke omstandigheden hij daar is aangekomen. Hij zal daar waarschijnlijk bezoek krijgen in de gevangenis. Zijn familie is niet overgekomen naar België voor het assisenproces. Of de overbrenging naar Roemenië gevolgen heeft voor zijn strafmaat (25 jaar cel, nvdr) weet ik niet. Ik vermoed dat hij in Roemenië minder aanspraak zal kunnen maken op vervroegde vrijlating dan in België."