Premier De Croo op zomerstage bij Lommels windmolenbouwer ZF Wind Power 

Het bezoek van De Croo kadert binnen de zomerstages van werkgeversorganisatie VOKA. Met die stages willen ze de politiek en de zakenwereld dichter bij elkaar brengen. Deze zomer zullen nog 124 andere politici ergens stage lopen. "We zijn zeer vereerd met het bezoek", vertelt Hans Akkermans van ZF Wind Power. "We werken hier met bijna 800 werknemers en zijn wereldtop in een industrie van morgen. Die trots wilden we vooral tonen. Daarnaast is het goed dat we kunnen laten zien met welke uitdagingen we te kampen hebben."