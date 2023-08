De Moor wil niet opdraaien voor energiekosten van kraakpand in Wetstraat

De staatssecretaris benadrukt dat de volgorde op de wachtlijst wordt aangehouden en dat de asielzoekers in de Wetstraat geen voorrang krijgen in de instroom in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil. De betrokkenen kunnen bovendien gebruikmaken van de noodopvangplaatsen in de daklozencentra in Brussel.

De Belgische staat is de afgelopen jaren duizenden keren veroordeeld omdat asielzoekers die daar recht op hebben geen opvang krijgen, maar de Moor weigert de dwangsommen te betalen. De staatssecretaris breidde de opvangcapaciteit de afgelopen maanden uit, maar er is nog steeds een wachtlijst. Begin juni stonden daar 2.100 mensen op.