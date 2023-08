Opnieuw droneaanvallen in Rusland, supersonische Russische bommenwerper vernietigd 

Boven de Russische hoofdstad Moskou en in de regio Brjansk zouden vannacht vier Oekraïense drones zijn neergeschoten. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Er zouden geen gewonden zijn, maar er is wel schade aan gebouwen. Oekraïne heeft niet bevestigd dat het achter de aanval zit. De laatste weken is het aantal droneaanvallen op Russisch grondgebied fors gestegen. Dit weekend nog is een Russische supersonische bommenwerper vernietigd op een luchthaven in de buurt van Sint-Petersburg.