Ecuador laat 700 miljoen vaten olie in de grond zitten

In 2007 probeerde de pas verkozen president Rafael Correa al eens om de olie in het gebied in de grond te laten zitten. In ruil voor die klimaatinspanning hoopte hij op 3,6 miljard dollar van de internationale gemeenschap, maar dat geld kreeg hij nooit. Daarom gaf hij in 2013 opnieuw toestemming om olie te winnen.