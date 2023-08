Campagne Eekl'eau moet inwoners van Eeklo bewust leren omgaan met water

Eeklo wil van de stad een duurzame en gezonde leefomgeving maken en maakt een punt van bewust omgaan met water. Eerder ondertekende de stad een charter waarin ze belooft om inwoners te informeren over het gebruik en verbruik van water. Nu is er het intitiatief voor het Waterhuis en een heleboel activiteiten. "We geven de campagne de titel "Eekl'eau" en het doel is om fundamenteel na te denken over watergebruik. We stellen ons de vraag 'van waar komt water' en geven daar lezingen over, we gaan onder meer op uitstap naar het waterbekken van Kluizen, we bezoeken de watertoren."