Familieleden van bewoners De Lovie in Poperinge dankbaar voor opvang na brand

Vrijdagochtend heel vroeg brak in een afdeling van De Lovie in Poperinge brand uit. Vijftig bewoners moesten geëvacueerd worden, wat niet vanzelfsprekend was omdat het om mensen met een beperking gaat die niet altijd even goed te been zijn. Maar iedereen kon veilig aan de brand ontkomen. Ondertussen kregen alle bewoners tijdelijk ook een nieuw onderkomen in woonzorgcentra in de buurt. Ze worden er begeleid door het personeel dat ze kennen van De Lovie en maken het goed. Toch is het de ambitie om hen zo snel mogelijk terug naar hun kamer te laten verhuizen, hopelijk al tegen september.