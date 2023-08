Fien Troch mag 50e editie van Film Fest Gent openen met "Holly"

Het Gentse filmfestival kiest daarmee voor het derde jaar op rij voor een opener van eigen bodem, na "Close" van Lukas Dhont en "La Civil" van de Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Mihai. "Vlaamse films bevestigen keer op keer hun sterker wordende reputatie, zowel nationaal als internationaal", zegt Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent.

"De keuze voor 'Holly’ als openingsfilm voor onze jubileumeditie is een logisch vervolg van het prachtige parcours dat Fien Troch in Gent heeft afgelegd", zegt De Witte. Naast de triomftocht van "Home" in de competitie, kregen eerder ook haar langspeeldebuut "Een ander zijn geluk" en opvolgers "Unspoken" en "Kid" al een plaatsje in het programma van Film Fest Gent, net als twee van Trochs kortfilms.