Belgische gamesector boert goed, maar heeft moeite om talent te houden

De gamesector mag dan wel springlevend zijn in ons land en fors groeien, toch is volgens de federatie overheidssteun nog steeds meer dan nodig. "Onze sector is nog jong en ook in de buurlanden is die steun er." In Vlaanderen is er bijvoorbeeld de zogenoemde Flanders Game Hub en het gamefonds bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Die laatste zien het aantal aanvragen stevig stijgen.

Mede door die steun zijn de regionale verschillen in ons land groot: veruit de meeste gamebedrijven zijn actief in Vlaanderen. "De sector is nog relatief jong, maar wel zeer innovatief en technologiegedreven, en past dus perfect in het beeld dat we van Vlaanderen willen uitdragen", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) daarover in een persbericht.