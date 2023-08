Gents bedrijf ontwerpt gym voor FC Barcelona: "Ook bezig met Olympique de Marseille en Al-Ittihad"

"Tien kilo geleden was ik personal trainer. Op een bepaald moment heb ik met een jeugdvriend besloten om zelf materiaal te ontwikkelen. Op die manier is de bal aan het rollen gegaan en zijn we in de topsport beland. Op dit moment zijn we klaar voor een nieuw jeugdcomplex bij Olympique de Marseille. Dat bouwen we in november. Voor de nieuwe ploeg van Karim Benzema in Saoedi-Arabië, Al-Ittihad, zijn we in de ontwerpfase. We schrijven een mooi verhaal en zijn gestaag aan het groeien", besluit Verbraeken.