Glabbeek beschermt alle graven van slachtoffers uit beide Wereldoorlogen: "Zou elke gemeente moeten doen" 

"Daarom hebben wij in Glabbeek beslist dat graven van Oudstrijders een eeuwigdurende bescherming krijgen. Dat houdt ook in dat, als die mensen geen familie meer hebben, de gemeente die graven gaat onderhouden. Eigenlijk zou ieder gemeentebestuur in Vlaanderen dit moeten doen, want dit is een stukje erfgoed. Ook in Glabbeek zijn in het verleden verschillende graven verdwenen en ook daar gaan we een oplossing voor zoeken. Die gaan we allemaal een ereplaats geven op de kerkhoven op een soort troostmuur. Ook die namen gaan we conserveren met een soort QR-code zodat mensen die die graven bezoeken weten wie daar ligt en wat er juist in de oorlog gebeurd is. Vandaar dat ik recent nog een oproep gedaan naar mensen die familie hebben die slachtoffer van de oorlog waren, dat ze dat kunnen melden bij de gemeente zodat we die graven kunnen beschermen. We plannen overigens volgend jaar ook nog een grote tentoonstelling rond de oorlog in ons dorp", aldus nog Peter Reekmans.