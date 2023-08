Met de trein door Europa? “Er bestaan apps die op zoek gaan naar goedkoopste traject”

In elk land krijg je met 1 of meerdere maatschappijen te maken die hun eigen zoekmachine aanbieden. De bekende bedrijven zoals Eurostar, Thalys of ICE hebben hun eigen apps en websites. Daarnaast zijn er nieuwere initiatieven die internationale treintickets aanbieden over de verschillende maatschappijen heen. Al die verschillende zoekmachines bieden veel trajecten aan, maar niet alle beschikbare treintickets zijn altijd zichtbaar voor al die zoekmachines.

Wil je het goedkoopste traject vinden, kan je beter je reisweg eerst ingeven in een aantal van die zoekmachines. Ook al omdat er soms kortingen bestaan binnen een land, die niet zichtbaar zijn voor die internationale zoekmachines.



Opvallend, volgens de reizigersorganisatie Trein Tram Bus is de kans groot dat een treinreis boeken via de NMBS Internationaal-app vaak duurder is dan via de app van de Duitse spoorwegen, bijvoorbeeld. Dat komt omdat de NMBS 6 euro per trein reserveringskosten aanrekent. Bij Deutsche Bahn is dat minder: 4,90 euro per reis.

Een voorbeeld. Voor een reis naar München met 3 treinen kost reserveren bij de NMBS 3 keer 6 euro. Das is 18 euro extra. Bij de Deutsche Bahn betaal je één keer 4,90 euro reserveringskosten voor de hele reis.