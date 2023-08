Gras staat te hoog op voetbalveld KM United in Kortenberg: "Voetballen lukt gewoon niet meer"

Het is de gemeente Kortenberg die voor het onderhoud van de grasvelden zorgt, maar het gras is al een tijdje niet meer gemaaid, stelt Peter vast: “Het gras staat veel te hoog, waardoor onze twee natuurgrasvelden onbespeelbaar zijn. Blijkbaar loopt er iets fout bij de onderhoudsfirma die de gemeente onder de arm heeft genomen. Het veld was net weer ingezaaid en in het begin had de firma robotmaaiers gebruikt om het gras kort te houden, maar die werkten niet goed. Dus hadden ze het gras veel sneller moeten komen maaien met een zitmaaier.”

De gemeente heeft intussen beloofd dat het gras op het voetbalveld in Everberg deze week gemaaid wordt. “We hebben zelf al geprobeerd om wat te maaien, maar er is geen beginnen aan. Voorlopig is het behelpen”, zucht Peter Froidman. “Dit is niet alleen triest voor de club, maar ook voor al onze jonge voetballers en hun ouders die zich graag willen voorbereiden op de start van het voetbalseizoen.”