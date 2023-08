Grensstreek Limburg populair bij Nederlandse huurders

“We hebben in het verleden altijd al een instroom gehad van Nederlandse kopers”, vertelt Claudia Aendekerk van het gelijknamige vastgoedkantoor in Kinrooi. “Maar nu valt het toch wel op dat er ook veel Nederlanders iets willen huren bij ons.” Volgens Aendekerk is de prijs-kwaliteit voor de huurders een doorslaggevende factor om de grens over te steken en is er onvoldoende aanbod. “De woningen zijn hier groter met ook grotere tuinen, dat trekt de mensen aan. Het valt op dat er aanzienlijk meer kandidaten zijn voor huurwoningen”, aldus de vastgoedmakelaar.