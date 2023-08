18 lichamen gevonden bij bestrijden van bosbranden in Griekenland, mogelijk zijn het migranten

In Griekenland woeden momenteel tientallen branden. De meest ernstige in de regio Evros, daar moesten verschillende dorpen ontruimd worden. In de stad Alexandroupolis zijn ook meer dan honderd patiënten uit een ziekenhuis geëvacueerd, vanwege de rook en as in de lucht rond het gebouw. Een ferry werd tijdelijk omgebouwd tot noodhospitaal om tientallen patiënten op te vangen.