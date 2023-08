Groen wil extra Antwerpse gemeenteraad na nieuw dodelijk ongeval met fietser

"Het is al de tweede keer deze grote vakantie dat een fietser wordt aangereden door een vrachtwagen", zegt Ilse Van Dienderen (Groen). In juli raakte een fietsster levensgevaarlijk gewond op de Plantin en Moretuslei. Een fietsster die in dezelfde straat in mei werd aangereden, overleed 2 weken na het ongeval. "Wij willen het stadsbestuur op zijn verantwoordelijkheid wijzen en vragen waarom er nog steeds fietsdoden vallen. We verwachten dat op die gemeenteraad meteen concrete maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verhogen."