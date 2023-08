Real life games in verlaten treinloods van station van As

"De Machinist" is een unieke real life videogame voor kinderen vanaf 10 jaar die de traditionele escape room overstijgt. Ze kruipen in de rol van detective en breken in in een mysterieuze loods vol echte treinen en locomotieven om het geheim van de familie van de eerste machinist van België te ontrafelen. "Dit spelconcept is ongezien in België", zegt een van de designers van het project Jeroen van Hasselt. "Het gaat om een videogame, maar dan in het echt, waarbij je speelt tegen professionele acteurs op een fysieke locatie met imposante en spannende decors, muziek en technologie". Een opvallende eigenschap van De Machinist is dat begeleidende ouders de mogelijkheid hebben om via camera's achter de schermen mee te kijken hoe hun kinderen de spionagemissie aanpakken. Ze kunnen dus real-time genieten van hun kinderen op missie, waardoor de beleving ook voor hen actief blijft.