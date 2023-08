Hindernissen van Waregem Koerse worden aangepast voor veiligheid van paarden

De veiligheid van de paarden primeert zegt de organisatie: "Alle paarden worden medisch gekeurd door een onafhankelijke dierenarts van UGent. Paarden die niet klaar of fit zijn voor de wedstrijd, komen niet aan de start. Dat is een onafhankelijke instantie waartegen je niet in beroep kan gaan. Ook de bodem wordt onderzocht en zelfs de lengte van het gras is belangrijk. Ons team is daar een heel jaar mee bezig", vertelt Bram Vandewalle.