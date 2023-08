Burgerbeweging vindt infobrochure Borsbeek over mogelijke fusie met Antwerpen onvolledig: "Te weinig info over de nadelen"

"In de brochure worden enkel de voordelen van de fusie concreet uitgelegd", zegt Jos Spaepen van de burgerbeweging. "De gemeente blijft heel vaag over de nadelen van de fusie, vooral over de zaken die voor de burgers duurder zullen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld dat het huren van zalen anders zal verlopen, maar we krijgen geen concreet bedrag. Er staat ook dat er een breder assortiment zal zijn aan huurmateriaal, maar dat het transport daarvan niet gratis is. Daar hadden we ook graag een bedrag van gezien, want nu hebben we geen idee hoeveel ons dat zal kosten. En zo wordt over nog heel wat zaken simpelweg gezegd dat het een beetje duurder zal worden, maar we krijgen geen concreet kostenplaatje. Terwijl er wel over een concreet bedrag wordt gesproken als er zaken zijn die goedkoper worden bij de fusie."