Jongeren leren vandaag veilig fietsen van Zemst naar scholen in Vilvoorde en Mechelen

Joeri Van den Brande (Groen) is schepen van Onderwijs en wil dat iedereen zo veilig mogelijk naar school fietst: “Zo ontdekken de deelnemers welke weg ze best nemen van hun huis tot hun nieuwe school en op welke punten ze extra voorzichtig moeten zijn. Een nieuwe school is immers één ding, maar een nieuwe route kan ook voor de nodige stress zorgen. Met deze begeleide tocht proberen we het traject vertrouwd te maken, zodat ze zich daarover al niet te veel zorgen moeten maken. En we koppelen daar ook een paar praktische tips aan, bijvoorbeeld de beste manier om je schooltas op je fiets mee te nemen.”