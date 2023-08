Jongen van 4 tijdlang in levensgevaar nadat hij per ongeluk neergeschoten werd door broer, ouders verdacht van illegaal wapenbezit 

De ouders van de jongens werden wel meteen na de feiten opgepakt. Intussen zijn ze opnieuw vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht van illegaal wapenbezit en onvrijwillige slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzienigheid. Uit het onderzoek is al gebleken dat ze geen vergunning hadden voor het wapen. Het dossier is meteen ook overgemaakt aan de SAJ (services de l'aide à la jeunesse), de dienst die zich buigt over jeugdhulp en -bescherming. Het parket wil niet laten weten of de kinderen geplaatst zijn (of worden).