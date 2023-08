Koppel verdacht van brandstichting in eigen huis in Zandhoven 

Twee weken geleden, op 12 augustus, werd de Vierselbaan in Zandhoven opgeschrikt door een woningbrand. Een 30-jarige vrouw en haar 25-jarige partner die samen in de getroffen huurwoning woonden, moesten via het balkon wegvluchten. Na onderzoek van een branddeskundige bleek al snel dat het ging om een aangestoken brand.

Het Antwerpse parket laat nu weten dat het koppel zelf verdacht wordt van brandstichting. Het is volgens het parket ook niet de eerste keer dat er een brand uitbrak aan hun huis. Midden mei brandde ook de wagen van de 30-jarige vrouw uit. En ook vorige week stond de GFT-container aan de woning in brand. Het koppel zelf ontkent alle verdachtmakingen. De twee blijven aangehouden zolang het onderzoek loopt.