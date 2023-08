Kortrijk Drumt speelt op grootste drumshow ter wereld in Brazilië: “We zijn ontvangen als koningen”

Niet alleen de show was af, ook de sfeer was geweldig. “Mensen kwamen ons begroeten en wilden met ons op de foto. Ik had ook 25 paar drumsticks mee, maar ik had geen handen genoeg om ze uit te delen aan de drummers.” Alleen de warmte had Gino wat onderschat. “Spelen in 26 graden met de zon op je gezicht, we zijn dat niet gewoon, hé! De meesten hadden zonnecrème op, maar ik had dat natuurlijk niet bij. Dus ik ben goed verbrand, maar dat maakt allemaal niet uit.”