Groep gewapende mensen valt kraakpand aan in Sint-Jans-Molenbeek, politieagent raakt gewond

In Sint-Jans-Molenbeek heeft een groep gewapende mensen maandagavond rond middernacht een kraakpand aangevallen. Daarbij is een politieagent van de politiezone Brussel-West gewond geraakt. De agent is intussen uit het ziekenhuis ontslagen, maar is tijdelijk werkonbekwaam. In het kraakpand werden verschillende gewonden aangetroffen.