Zwemmer komt kwallen tegen in vijver 't Koet in Lummen: "Zeldzaam maar mogelijk"

Ramaekers spreekt uit ervaring, want hij kwam de zoetwaterkwal zelf al eens tegen. "Toevallig toen we een paar jaar geleden met Natuurpunt meededen aan de Big Jump in 't Koet in Diepenbeek", zegt hij. Dat is een evenement waarbij mensen in vijvers springen ten voordele van proper natuurlijk water. "We sprongen in het water en merkten de kwal op."