Leeftijdsdiscriminatie bij autoverhuur: “Wij kregen geen auto omdat we te oud zijn”

Veel autoverhuurbedrijven in het buitenland stellen een minimum- en een maximumleeftijd in. Voor jonge chauffeurs is die grens soms 21, soms 25 of 26. Voor oudere chauffeurs ligt die grens vaak op 75, soms zelfs al op 70. Tachtigers Ingrid en Rudolf begrijpen niet waarom zij om die reden uitgesloten worden: “Wij zijn goede chauffeurs met veel ervaring. Toch krijgen we geen auto omdat we te oud zijn".

Maar als ze flink bijbetalen, lukt het dan weer wel. "Zo konden we in Spanje en Italië dan uiteindelijk toch een auto huren.”