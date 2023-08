Leuvense kleermaker Tommaso Bordoni wil Kilimanjaro beklimmen in maatpak

"Ik heb besloten om voor een donker navy-blauw pak te gaan, want mocht ik uitglijden of zo, op donkerblauw zie je al minder snel vlekken", lacht Tommaso. "Ik heb niet meteen angst om te vallen, mijn verloofde zit thuis wel bevend te wachten, maar statistisch gezien is de kans dat ik dood ga slechts 0,03 procent. Er sterven namelijk maar 10 mensen op een totaal van 30.000 die zich wagen aan een beklimming van de Kilimanjaro; dus daar maak ik mij niet al te veel zorgen over".

"Ik hou van dingen te doen waarvan mensen zeggen dat ze onmogelijk zijn. Ik wil dus eigenlijk bewijzen dat iemand zonder conditie, zonder de juiste outfit dat in principe alles mogelijk is voor iedereen, zolang je er maar hard genoeg voor werkt. Ik geloof heel hard in het motto "Nothing works unless you do", besluit Tommaso Bordoni. Hij vertrekt op zondag 3 september; twee dagen later begint hij aan de beklimming en hij hoopt de top van de Kilimanjaro te bereiken op dinsdag 12 september.