Mysteries van Vlaanderen: de gistbank beschermt de ziel van de Belgische bieren

Op de vraag of er gist van de Westvleteren 12 aanwezig is in de bank, houdt Verstrepen de lippen op elkaar. Die vraag moeten we aan de paters van Westvleteren zelf stellen, en die gaan ons graag zien komen… Een bier klonen is dus bijna onmogelijk. Hoewel er voor sommige bieren een achterpoortje is.

Want sommige bieren, ook de Westvleteren, gisten na op fles. Dan zit er nog gist in het flesje. "Als je bier niet te oud is, kunnen er nog levende gisten in de fles zitten en kan je daarmee aan de slag", zegt Verstrepen. "Af en toe hoor je indianenverhalen over een bierfles uit een scheepswrak dat nog gekloond wordt. Maar daar geloof ik echt niet in. Gisten moeten gevoed worden, en na een jaar zijn ze bijna allemaal dood.”