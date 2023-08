Mysteries van Vlaanderen: kan je de wereldberoemde trappist van Westvleteren namaken? (deel 1)

Gert De Rouck is daar de verantwoordelijke en legt eerst uit wat gist is. "Gist is een organisme zoals de mens, maar dan veel kleiner. Gist zet suikers om in CO₂ of koolstofdioxide. Als je gist zonder zuurstof zet, gaat die alcohol maken. Daarnaast produceert gist ook esters en hogere alcoholen en dat geeft typische smaken en geuren aan het bier." Het flesje Westvleteren 12 wordt voorzichtig uitgegoten zodat de gist gescheiden wordt van de rest van het bier. Dan wordt er een voedingsbodem aan de gist toegevoegd om die op te kweken, zodat er genoeg is om een twintigtal liter eigen Westvleteren te brouwen. De gist moet nu een drietal dagen opkweken en dan is het hopen dat er genoeg gistcellen zijn om lekker bier te maken dat Westvleteren evenaart.