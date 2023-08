Na drukke festivalzomer voor Vlaamse artiesten: is Nederlandstalige muziek populairder dan ooit?

Kijken we vandaag binnen in enkele tienerkamers, dan treffen we daar vast menig poster aan van Camille, Metejoor of Pommelien Thijs. Spoelen we zo'n tien jaar terug, dan stuiten we hoofdzakelijk op posters van buitenlandse artiesten. “Vroeger werd er nogal neerbuigend gekeken naar Nederlandstalige muziek", vertelt Gerrit Kerremans, Algemeen Muziekcoördinator bij VRT.

"Iedereen wilde in het Engels zingen, in de hoop om op de radio gedraaid te worden en makkelijker te kunnen doorbreken in het buitenland. Want ook de media waren erg gefocust op Angelsaksische muziek.”