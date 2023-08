Nachtwinkels in stationsbuurt Sint-Truiden krijgen extra controle

Het stadsbestuur is vastbesloten de overlast aan het station aan te pakken. “Er wordt in de nachtwinkels in de buurt van het station veel alcohol en tabak verkocht, dus ze mogen zich aan meer controles verwachten”, laat burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) weten. “Er is tegelijk vanaf morgen een nieuw alcoholverbod in de hele binnenstad van kracht en dat slaat op diegene die de alcohol verbruikt in de straten en daar voor overlast zorgen.”