VTM vernieuwt voorzichtig dit najaar en zet in op dragqueenshow "Make up your mind"

VTM zet in het najaar opnieuw in op het soort entertainment waarmee het de voorbije jaren goed heeft gescoord. De zender zegt te vernieuwen en te innoveren, maar wijkt daarbij niet af van het ingeslagen pad. De commerciële omroep staat bekend voor zijn grote familieshows op vrijdagavond. Met "Make up your mind" lanceert VTM een show die qua opzet dicht in de buurt komt van "The masked singer".