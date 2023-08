Nieuw kunstenfestival in de Zennevallei: GIST

Sylvie Erzeel, coördinator van het project benadrukt de veelzijdigheid: “Het centrale ankerpunt is een culturele fietstocht van 35 kilometer die je ook kan opsplitsen in aparte wandelingen. We werken met de natuur en bijzondere locaties in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. We brengen theater, beeldende kunst, muziek en we gaan ook lekker eten en drinken langs de Zenne. GIST opent op zaterdag op 26 augustus met sprekers, DJ’s en Jef Neve.”