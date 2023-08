Kasteel van Zuurbemde in Glabbeek krijgt met feestzaal eindelijk een nieuwe invulling 

Dat er op die manier een eind komt aan de leegstand is een goede zaak volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "De nieuwe invulling van het kasteel zorgt er mee voor dat Zuurbemde geen slaapdorp wordt", zegt Reekmans tevreden. "Toch was de herbestemming van het kasteel wegens de grote erfgoedwaarde een complex dossier. Het was niet makkelijk om met de verschillende agentschappen tot een akkoord te komen, maar ik ben zeer blij dat de omgevingsvergunning er uiteindelijk is doorgekomen."