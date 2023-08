Ovam stopt geen geld meer in het ophalen van asbestafval in Eternit-gemeente Kapelle-op-den-Bos

“Als gemeente die een historische vervuiling met asbestdraailingen en ander asbestafval kent, zijn we erg ontgoocheld in de beslissing van OVAM, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). Jarenlang konden inwoners van Kapelle-op-den-Bos afvalmateriaal van de Eternitfabriek, waar asbesthoudende platen en materiaal werd geproduceerd, gebruiken om opritten aan te leggen. "We vinden cynisch dat de lokale besturen zelf moeten betalen om historische vervuiling op te ruimen. Jaarlijks zie ik als huisarts nog steeds mensen met asbestkankers. Dit besluit voelt aan als een mes in de harten van de vele asbestslachtoffers en hun familie. We gaan proberen de bevoegde instanties te overtuigen om dit besluit terug te draaien."