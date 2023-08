Laatste twee Parkconcerten in Zottegem afgelast na vandalisme: "Frigo's, stoelen en bars vernield"

Door vandalisme in de nacht van zondag op maandag in het Egmontpark in Zottegem gaan de twee laatste Parkconcerten niet meer door. Vandalen vernielden in het park verschillende frigo’s, bars, stoelen en dranghekken. Omdat de schade te groot is, is de organisatie genoodzaakt om de komende concerten te annuleren."We willen de pret van alle bezoekers niet laten bederven door een paar mensen die niet weten wat te doen met hun tijd, maar dit jaar is het vandalisme in het park erger dan vorige jaren", klinkt het bij organisator Roy Morre.

Volgens de organisatie worden de lichten in het park te vroeg gedoofd, waardoor vandalen vrij spel hebben. "Iedereen kan doen en laten wat hij of zij wil in het pikkedonker. De situatie is nu erger dan het al geweest is en de moed en goesting verdwijnen om alles telkens opnieuw op te kuisen en te repareren. Daarom hebben we beslist om de laatste concerten te annuleren, een spijtige zaak”, klinkt het in Roys Facebookpost.