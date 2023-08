Premier De Croo brengt partijen rond de tafel voor aanpak drugsproblematiek Zuidstation

Overvallen, toenemende criminaliteit: de afgelopen weken komen problemen rond het Brusselse Zuidstation bijna dagelijks in het nieuws. Tijdens de zomermaanden getuigden reizigers over de slechte ervaringen die ze hadden in of rond het station, gaande van de penetrante pisgeur tot ten prooi vallen aan zakkenrollers. "Het is hier intussen erger dan Parijs. Veel toeristen hebben nog nooit zoiets gezien", getuigde een hoteluitbater. De situatie is zo erg, dat hotels in de omgeving hun klanten aanraden rechtstreeks te komen en met niemand te spreken onderweg.