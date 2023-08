De verrassende comeback van Wagnerleider Prigozjin: hij duikt - naar eigen zeggen - op in Afrika

Ook in andere Afrikaanse landen is Wagner al opgedoken. Onder meer in de burgeroorlog in Soedan, maar ook in Mali en zelfs in Libië.

Die aanwezigheid van Wagner is er niet louter om de Russische aanwezigheid op het continent te vergroten. Wagner is en blijft een huurlingenleger. En die willen natuurlijk betaald worden.

Voor zijn militaire bijstand in de Afrikaanse landen zou Wagnerbaas Prigozjin bijvoorbeeld de controle hebben verworven over belangrijke economische activiteiten, zoals mijnen en olie- en gaswinning.

IN KAART - In de volgende Afrikaanse landen zou Wagner actief zijn of belangen hebben (of gehad hebben):