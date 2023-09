Welke straffen krijgen de daders? Na maand vakantie gaat proces over de aanslagen in ons land voort

Er is één ding dat - mogelijk - wat roet in het eten kan gooien. Abdeslam heeft enkele dagen geleden een proces aangespannen tegen de Belgische Staat. Hij wil na afloop van dit proces niet terugkeren naar Frankrijk en wil zijn levenslange celstraf in België kunnen uitzitten. Hij is een Fransman, maar woont al zijn hele leven in België. Ook zijn ouders wonen in ons land. Het verzoek van Abdeslam wordt - oh jawel - ook maandag behandeld. In hetzelfde gebouw - uit veiligheidsredenen. Maar dat betekent dus dat er mogelijk een agendaprobleem is en dat het assisenproces wellicht even stilgelegd wordt.