Insteekhaven in Lummen wordt heringericht: openbaar onderzoek gestart

Het bedrijventerrein aan het Albertkanaal wordt heringericht omdat de percelen slecht ingedeeld zijn. Het is de bedoeling om in de buurt van het Albertkanaal meer bedrijven te plaatsen, daarvoor wordt een ruil gedaan tussen natuurgebied en bedrijvenzone. De natuur in de Mangelbeekvallei zou zo ook verbeterd worden. Het plan zou daarnaast de insteekhaven en de bedrijven in de regio beter bereikbaar maken.