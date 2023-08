37-jarige man die bewoners in woonzorgcentrum in Tienen aanviel, blijft langer in de cel

Waarom de verdachte het woonzorgcentrum binnengedrongen is, is nog steeds niet duidelijk. Hij zou zijn slachtoffers niet gekend hebben. "Ik heb gisteren een kort gesprek gehad met mijn cliënt", zegt zijn advocate Leena Giudice. "Hij is al beter aanspreekbaar. De draagwijdte lijkt stilaan binnen te sijpelen, maar ik heb niet de indruk dat hij alles al beseft." Zij verzet zich niet tegen de aanhouding.

Hij is overigens geen onbekende voor het gerecht. Twee jaar geleden werd hij al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor onopzettelijke slagen en verwondingen, bedreigingen en inbreuken op de wapenwet. Hij zou recent ook opgenomen geweest zijn in een psychiatrisch ziekenhuis in Brussel, maar volgens zijn advocate was hij daar recent ontslagen.