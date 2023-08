Reuzenschoen op Antwerps Operaplein vraagt aandacht voor mensen op de vlucht

"Vluchtelingen zijn ook mensen en we hebben het gevoel dat die menselijkheid vaak vergeten wordt", vertelt Cara Allonsius, organisator van de Refugee Walk. "Vandaag willen we de mensen nog extra sensibiliseren en hen laten weten dat ze zich kunnen inschrijven voor onze jaarlijkse Refugee Walk. Er zijn ook een heel aantal bekende mensen zoals Katrien De Ruysscher (dokter Judith in Thuis) die onze boodschap mee zullen verspreiden. Vorig jaar zamelden we meer dan 300.000 euro in en we hopen om het deze editie nog beter te doen."