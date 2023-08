"Het hout lijkt meer op peperkoek": Virga Jessebasiliek in Hasselt gesloten door doorzakkende balk

De Hasseltse Virga Jessebasiliek is gesloten voor het publiek, want er worden hoognodige werken uitgevoerd. Gisteren is de omgeving afgezet omdat een van de zijbalken van het dakkapelletje op de toren aan het doorbuigen is. "De balk heeft een knik gekregen. We brengen nu eerst verstevigingen aan, een voorlopige oplossing. Later zal de balk vervangen moeten worden", legt Gert Verbelen van hoogwerkers Groep Maes uit.