"Insieme, unite, unite, Europe": Italiaanse Songfestivalwinnaar Toto Cutugno (80) overleden

Cutugno is bij ons vooral bekend als winnaar van het Songfestival in 1990, maar in Italië zelf scoorde hij al veel eerder heel wat hits. Hij won meermaals het prestigieuze Festival van San Remo. Zijn bekendste hit scoorde hij in 1983 met "L'Italiano"

Toen hij in 1990 door de RAI werd afgevaardigd om Italië te vertegenwoordigen op het Songfestival in Zagreb was hij al 46 jaar oud. Hij werd de oudste Songfestivalwinnaar tot dan.

Zijn nummer "Insieme 1992" was een nummer over Europese integratie. Het werd na zijn overwinning op het Songfestival een grote hit in verschillende Europese landen. Waaronder ook bij ons.