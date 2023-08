Sportpretpark Sparkx in Hasselt organiseert kampen om jongeren nieuwe sporten te leren kennen

Ook broer Viktor Merken is mee op kamp: "Je ontdekt hier welke sporten jou goed liggen en welke minder. Dat is best handig als je op zoek bent naar een nieuwe hobby. Daar is Michiel van Schaik, medeoprichter van Sparkx het mee eens. "We hebben gemerkt dat veel kinderen en ouders het moeilijk hebben om de juiste sport te vinden. Meer dan 1 op de 7 jongeren tussen 10 en 19 jaar haakt al na minder dan één jaar af bij hun sportclub. Voor de ouders die nog maar net al het lidgeld en nieuw sportmateriaal hebben aangekocht is dat best een domper. Daarom willen we dit cijfer graag omlaag krijgen door dit soort kampen te organiseren."